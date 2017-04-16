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أخبار عربية وعالمية احتفالات في تركيا: أردوغان يعلن الفوز بالاستفتاء وتوسيع صلاحياته والتحول للنظام الرئاسي

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أردوغان يعلن الفوز باستفتاء تركيا وتوسيع صلاحياته
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احتفالات في تركيا: أردوغان يعلن الفوز بالاستفتاء وتوسيع صلاحياته والتحول للنظام الرئاسي

 صوّت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لينتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-04-16 21:49:22 A A

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فوزه باستفتاء التعديلات الدستورية الكبرى، والتحول للنظام الرئاسي، بعد فوز معسكره بنسبة 51.3% فى الاستفتاء، وفقاً لنتائج الفرز.

 

كما هنأ أردوغان، زعماء أحزاب المعارضة الرئيسية "الشعب العلماني، والحركة القومية، بنجاح الاستفتاء الشعبي.وتقترح التعديلات الدستورية، المقدمة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، التحول للنظام الرئاسي وتوسيع صلاحيات الرئيس.وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء تاريخي، يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة واسعة ويمهد لأكبر تغيير في النظام السياسي لـتركيا في تاريخها الحديث.وصوّت الأتراك على تعديلات دستورية تغيّر نظام الحكم في البلاد، لينتقل من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. 

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