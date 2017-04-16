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ثقافة جنسية الزوج والزوجة حاربي الفتور في العلاقة الزوجية واستعيدي مشاعر الحبّ والرومانسية

ثقافة جنسية

حاربي الفتور في العلاقة الزوجية واستعيدي مشاعر الحبّ
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حاربي الفتور في العلاقة الزوجية واستعيدي مشاعر الحبّ والرومانسية

بادليه رسائل الحبّ خلال اليوم، إبعثي له برسالة قصيرة على هاتفه لينتعش يومه

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-18 14:30:47 A A

عزيزتي الزوجة، لا تخافي من فقدان الرومانسية والحرارة في العلاقة الزوجيّة، فالمسألة طبيعيّة بين أي شريكين، لكن عليك أن تحاربي هذا الفتور، وتستعيدي مشاعر الحبّ والرومانسية من أجل الاستمتاع بحياة زوجيّة مفعمة بالرومنسيّة والتجديد.. تابعي مع العرب.كوم هذه النصائح!


صورة توضيحية

- لا تأخذي الحياة بجدية مطلقة وحافظي على روح النكتة والدعابة في المنزل.

- بادليه رسائل الحبّ خلال اليوم، إبعثي له برسالة قصيرة على هاتفه لينتعش يومه.

- الأفلام الرومانسية حلّ ممتاز لاشعال نيران الحب في الحياة الزوجيّة من جديد، وهي وسيلة مثالية لقضاء بعض الوقت الحميم مع الشريك.

- استعيدي النشاطات التي كنتما تقومان بها قبل الزواج واستمتعا بهواياتكما التي كنتما تمارسانها في السابق لكسر الروتين واحياء الذكريات التي تشعل مشاعر الحبّ.

- فاجئيه ببعض الهدايا، يمكنك مفاجأته بأمور بسيطة فأنت غير مضطرة لدفع الكثير من المال، فإن ذلك سيفرحه ويجعله يبادلك الإهتمام.

- بغض النظر عن عدد أعوام زواجك أو عمرك لا يجوز الإستغناء عن الكلمات الرقيقة لتستمرا في الحياة الزوجية السعيدة. لذلك قولي لزوجك كل يوم كم أنك تحبينه وأنك تشعرين بالسعادة لأنّه الى جانبك.

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