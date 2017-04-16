كفرقرع: الطلاب المتفوقون يزورون مركز الفضاء في الطيبة

تقسم الطلاب لعدة مجموعات شملت ورشات مختلفة من بينها تحديد الكواكب والأبراج السماوية من خلال خارطة خاصة

في إطار فعاليات مركز الموهوبين والمتفوقين كفر قرع، شارك طلاب المركز المتفوقين في الرحلة التعليمية التي نظمت لمرصد الفضاء في الطيبة ، شملت الزيارة العديد من الفعاليات وورشات العمل الغنية والتي تفاعل معها الطلاب، بداية بمحاضرة كمقدمة في علم الفضاء وتطوره بالإضافة الى الأبراج السماوية، الكواكب وظواهر أخرى مميزة، ليتقسم الطلاب بعد ذلك لعدة مجموعات شملت ورشات مختلفة من بينها تحديد الكواكب والأبراج السماوية من خلال خارطة خاصة ومن ثم الإستمتاع بالقبة السماوية التي عرضت العديد من الكواكب بالإضافة الى المنظومة الشمسية بصورة تفاعلية ليختتم الطلاب الفعالية برصد القمر من خلال التلسكوب والتعرف على مميزاته بهذه الفترة مع بداية تكونه كهلال في بداية الشهر.



خلال رصد القمر في التلسكوب

وفي حديث لمراسلنا مع مديرة مركز الموهوبين والمتفوقين المربية بادرة زحالقة التي قالت: "نحرص كل الحرص على إثراء طلابنا بشتى المجالات العلمية والحياتية وضمن فعالياتنا المميزة حرصنا على أن يتعرف الطلاب على الظواهر الكونية والفضاء في إطار علم الفلك، تم تنظيم هذه الرحلة لمدينة الطيبة زار خلالها الطلاب مرصد الفضاء لإثرائهم في هذا المجال للتعرف على علوم الفضاء والمجموعة الشمسية ومعلومات أخرى غنية في مجال علم الفلك التي قدمت بصورة تفاعلية ممتعة تفاعل الطلاب معها مختتمين الزيارة برصد القمر من خلال التلسكوب ومشاهدته بصورة مباشرة متلقين الشرح المفصل حول الية عمل التلسكوب وكيفية رصد الكواكب في الفضاء وطرق قراءة خارطة النجوم بشكل عام".