حدث تاريخي في تركيا: انطلاق التصويت على استفتاء حول تعزيز صلاحيات اردوغان وقلب النظام إلى رئاسي

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سبقت هذا الاستفتاء الذي سيصوت له أكثر من 55 مليون ناخب، دعايات حامية الوطيس من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد

مؤيدو اردوغان: هذه التعديلات هي أمر ضروري لإصلاح شوائب الدستور الحالي لذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980

أفادت مصادر تركية اليوم الاحد بأنّ: "حدث تاريخي وحاسم في تركيا اليوم، إذ بدأ الأتراك يدلون بأصواتهم في استفتاء مهم حول التعديلات الدستورية والتي تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي أردوغان، حيث أنّ هذا الاستفتاء سيحدد ما إذا سيتم نقل البلاد من النظام البرلمان إلى النظام الرئاسي" وفقًا للمصادر.



من الحملات المؤيدة لاردوغان

وتابعت المصادر: "هذا وسبقت هذا الاستفتاء الذي سيصوت له أكثر من 55 مليون ناخب، دعايات حامية الوطيس من حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد، وكذلك من المعارضين الذين يرون أنّ هذه الخطوة تشكّل انقلابا على الديموقراطية في البلاد" وفقًا للمصادر.

وجاء في المصادر: "ووفقًا لاستطلاعات الرأي حول نتائج الاستفتاء، تمّ ترجيح كفّة المصوّتين بنعم لقلب النظام بنسبة بسيطة على المصوتين بـ لا، والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء أردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل.

وأشارت المصادر إلى أنّ: "نتائج الاستفتاء ستحدد شكل علاقة تركيا بالدول الأوروبية المتوترة، ويذكربأنّ الاستفتاء خلق قسم الشعب بين مؤيّد ومعارض، حيث صرّح مؤيدو اردوغان بأنّ هذه التعديلات هي أمر ضروري لإصلاح شوائب الدستور الحالي لذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي. بينما المعارضون يعتبرونها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة عقب انقلاب فاشل في تموز الماضي.