المربية جيهان جابر من الطيبة: لم يتم اختياري لاضاءة شعلة الأستقلال والبيان مزيف
المحامي شعاع منصور مصاروة:
هذه الرسالة مزيفة ولا اساس لها بتاتا، ولا اعرف من وقف وراء نشرها، حيث لا علم لنا بمثل هذه المواضيع
المعلمة جيهان جابر:
هذا البيان غير صحيح بتاتا ولا اعلم من اين صدر
نفى رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة البيان الذي يتناقله رواد شبكات التواصل الأجتماعي الذي كتب فيه بانه تم اختيار المعلمة جيهان جابر من سكان مدينة الطيبة لتقوم باضاءة شعلة الأستقلال، مشيرا " الى ان الحديث يدور عن بيان مزيف وكاذب".
جدير بالذكر ان المعلمة جهان حصلت على شهرة كبيرة بعد ان ظهرت في شريط فيديو مسجل وهي تدرس الأطفال من خلال الأغاني الأمر الذي اثار اعجاب الكثيرون من جميع انحاء البلاد، حتى ان دول اوروبية تناولت هذا الموضوع وبتوسع.
هذا وكتب في الرسالة التي نشرت في شبكات التواصل الأجتماعي " رئيس بلدية الطيبة المحامي منصور مصاروة يبارك القرار حول اختيار المعلمة جيهان جابر لتقوم باضاءة شعلة الأستقلال. هذه السيدة مناسبة جدا، وقد جلبت للبلدة الكثير من الأحترام، وانا سعيد جدا بان اسمع بانها مستمرة بجلب الأحترام لنا".وقال رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع منصور مصاروة:" هذا البيان مزيف ولا اساس لها بتاتا، ولا اعرف من وقف وراء نشرها، حيث لا علم لنا بمثل هذه المواضيع".
من حانبها قالت المعلمة جيهان جابر:" هذا البيان غير صحيح بتاتا ولا اعلم من اين صدر، كما انني لم اتحيز لاي جهة مهما كانت".