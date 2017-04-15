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المربية جيهان جابر من الطيبة: لم يتم اختياري لاضاءة شعلة الأستقلال والبيان مزيف

المحامي شعاع منصور مصاروة:



هذه الرسالة مزيفة ولا اساس لها بتاتا، ولا اعرف من وقف وراء نشرها، حيث لا علم لنا بمثل هذه المواضيع

المعلمة جيهان جابر:



هذا البيان غير صحيح بتاتا ولا اعلم من اين صدر



من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-04-15 22:14:09 A نشر: 2017-04-15 22:14:09 A