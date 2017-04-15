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رياضة وشباب رياضة محلية أبناء سخنين يهزم مكابي حيفا في عقر داره بهدف لمهاجمه يوفال أفيدور

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة أبناء سخنين يهزم مكابي حيفا في عقر داره بهدف
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أبناء سخنين يهزم مكابي حيفا في عقر داره بهدف لمهاجمه يوفال أفيدور

 سجل المهاجم يوفال أفيدور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والأربعين

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-15 21:09:24 A A

فاز فريق اتحاد أبناء سخنين في مباراته الخارجية على فريق مكابي حيفا بهدف دون مقابل، مساء اليوم السبت على استاد سامي عوفر، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين في دوري الدرجة العليا لفرق البلي أوف العلوي.

 

وعوّض فريق أبناء سخنين بذلك عن خسارته الماضية أمام فريق بيتار القدس بثلاثة أهداف نظيفة. وكانت الأفضلية للسخنينيين في دقائق كثيرة، حيث سجل المهاجم يوفال أفيدور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة والأربعين. يذكر أنها كانت المرة الثانية هذا الموسم التي يفوز فيها السخنينيون على الحيفاويين في عقر دارهم، اذ تغلبوا عليهم بهدفين مقابل هدف واحد.ويحتل السخنينيون المرتبة الخامسة برصيد خمس وأربعين نقطة، ويتخلف بنقطة واحدة ووحيدة عن المرتبة الرابعة.

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