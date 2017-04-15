حادث طرق قرب جلجولية يسفر عن ست اصابات متفاوتة

الحادث أسفر عن إصابة 5 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة

وقع، ظهر اليوم السبت، حادث طرق على شارع 55، قرب بلدة جلجولية، بين سيارتين خصوصيتين. حيث أفادت مراسلتنا أنّ الحادث أسفر عن إصابة 6 اشخاص بجراح بين طفيفة ومتوسطة، وقد نقلوا على اثرها الى مستشفى مئير في كفار سابا لتلقي العلاج. هذا ووصلت قوات الشرطة الى مكان الحادث، وباشرت التحقيق إلى جانب تنظيم حركة السير.





صور من مكان الحادث

هذا، وأفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ "طواقم الاسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء وصلت إلى مكان الحادث وقدّمت العلاج الطبي لستة مصابين وتمّ نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج"، بحسب البيان.