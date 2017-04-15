كفرقاسم: إصابة 4 أشخاص بينهم أطفال جراء إندلاع حريق داخل منزل

طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان قدّمت العلاج لأربعة مصابين جراء استنشاق الدخان

أفادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّ حريقًا اندلع، ظهر اليوم السبت، داخل منزل في مدينة كفرقاسم وأسفر عن تسجيل عدد من الإصابات جراء استنشاق الدخان، إلى جانب أضرار مادية. هذا، وأوضح الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أنّ:"طواقم الاسعاف التي وصلت إلى المكان قدّمت العلاج لأربعة مصابين جراء استنشاق الدخان، حيث تمّ نقل 3 أطفال (3 و7 و9 سنوات) إلى مستشفى شنايدر بحالة طفيفة، وامرأة (39 عامًا) إلى مستشفى بيلنسون وحالتها طفيفة أيضًا"، وفقًا للبيان.





صور من مكان الحريق