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منبر العرب شعر فاض النور/ بقلم: أسماء طنوس

منبر العرب

فاض النور/ بقلم: أسماء طنوس
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فاض النور/ بقلم: أسماء طنوس

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-04-15 14:31:35 A A

قد فاضَ النورُ منَ القَبْـرِ ___ شَقَّ الظّلامَ كالفجــرِ
نــورُ الإلـهِ قـــدِ انـبثَــقَ ___ مِن قبرِيسوعِ وانطلَقَ
إبليسُ وَلّــى وانسَحَــــقَ ___ والفاسدُ راحَ كَمُنتـحِرِ
______________________________
قَوْلُ المســـيحِ قـد صَـدَقَ ___ بالقيامَه وَعْدُه سَبَــــقَ
القاضي اللّي بحُكمُه نَطَقَ ___ قَد آمَنَ مِن بعدِ الكُفرِ
______________________________
ومـــلاكٌ عـالقبــرِأبـْـرَق ___ والنّورُالسّاطِعُ قدأشرَق
فتَحَ القبرَ ال كانَ مُغْلَــق ___ يسوعُ قــامَ كَمُنتَــصِــرِ
______________________________
يســـوعُ زارَ أمــواتــاً ___ أعطاهُم وَعداً وحيــــاةً
زَوَّدَهُم قُوَّه وثَبــاتــــاً ___ وحيـــاةً معــهُ أبَدَ الدّهرِ
______________________________
كَبَّل إبليسَ بِســـلاسِل ___ قد أضحى سُلطانُه باطِل
هذا الغَشّاشُ والعاطِل ___ بِــيســـوعِ زالَ كَمُنـدَثِــرِ
 

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