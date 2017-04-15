فاض النور/ بقلم: أسماء طنوس
قد فاضَ النورُ منَ القَبْـرِ ___ شَقَّ الظّلامَ كالفجــرِ
نــورُ الإلـهِ قـــدِ انـبثَــقَ ___ مِن قبرِيسوعِ وانطلَقَ
إبليسُ وَلّــى وانسَحَــــقَ ___ والفاسدُ راحَ كَمُنتـحِرِ
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قَوْلُ المســـيحِ قـد صَـدَقَ ___ بالقيامَه وَعْدُه سَبَــــقَ
القاضي اللّي بحُكمُه نَطَقَ ___ قَد آمَنَ مِن بعدِ الكُفرِ
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ومـــلاكٌ عـالقبــرِأبـْـرَق ___ والنّورُالسّاطِعُ قدأشرَق
فتَحَ القبرَ ال كانَ مُغْلَــق ___ يسوعُ قــامَ كَمُنتَــصِــرِ
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يســـوعُ زارَ أمــواتــاً ___ أعطاهُم وَعداً وحيــــاةً
زَوَّدَهُم قُوَّه وثَبــاتــــاً ___ وحيـــاةً معــهُ أبَدَ الدّهرِ
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كَبَّل إبليسَ بِســـلاسِل ___ قد أضحى سُلطانُه باطِل
هذا الغَشّاشُ والعاطِل ___ بِــيســـوعِ زالَ كَمُنـدَثِــرِ
المكر
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