فاض النور/ بقلم: أسماء طنوس

قد فاضَ النورُ منَ القَبْـرِ ___ شَقَّ الظّلامَ كالفجــرِ

نــورُ الإلـهِ قـــدِ انـبثَــقَ ___ مِن قبرِيسوعِ وانطلَقَ

إبليسُ وَلّــى وانسَحَــــقَ ___ والفاسدُ راحَ كَمُنتـحِرِ

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قَوْلُ المســـيحِ قـد صَـدَقَ ___ بالقيامَه وَعْدُه سَبَــــقَ

القاضي اللّي بحُكمُه نَطَقَ ___ قَد آمَنَ مِن بعدِ الكُفرِ

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ومـــلاكٌ عـالقبــرِأبـْـرَق ___ والنّورُالسّاطِعُ قدأشرَق

فتَحَ القبرَ ال كانَ مُغْلَــق ___ يسوعُ قــامَ كَمُنتَــصِــرِ

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يســـوعُ زارَ أمــواتــاً ___ أعطاهُم وَعداً وحيــــاةً

زَوَّدَهُم قُوَّه وثَبــاتــــاً ___ وحيـــاةً معــهُ أبَدَ الدّهرِ

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كَبَّل إبليسَ بِســـلاسِل ___ قد أضحى سُلطانُه باطِل

هذا الغَشّاشُ والعاطِل ___ بِــيســـوعِ زالَ كَمُنـدَثِــرِ



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