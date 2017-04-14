الناصرة: المئات في جناز المسيح في كنيسة الروم الأرثوذكس

بعد انتهاء القداس تم حمل نعش السيد المسيح عليه السلام في جناز كبير ومهيب شارك فيه جميع الحاضرين يتقدمهم سيادة المطران كرياكوس كرياكوس ورئيسة مجلس الطائفة عفاف توما

أحيت طائفة الروم الأرثوذكس في مدينة الناصرة ، مساء الجمعة قداس جناز السيد المسيح في إحتفال كبير أقيم في كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس، حضره الآلاف من أبناء الطائفة الأورثوذكسية وغيرها في الناصرة والقرى المجاورة وأعضاء مجلس الطائفة. وترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران كرياكوس كرياكوس وبمشاركة عدد من كهنة الطائفة.

وبعد انتهاء القداس تم حمل نعش السيد المسيح عليه السلام في جناز كبير ومهيب شارك فيه جميع الحاضرين يتقدمهم سيادة المطران كرياكوس كرياكوس ولفيف من الكهنة ورئيسة مجلس الطائفة عفاف توما، واعضاء المجلس . وعلى أنغام الإرب والطبول وبمشاركة سرية كشاف ومرشدات يسوع الناصرية الأرثوذكسية أقيم طواف حاشد وسط تصاعد الترانيم الحزينة التي تخص هذه المناسبة العظيمة، والتي أحيتها جوقة الكنيسة.