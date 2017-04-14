لافروف: إتفقت مع واشنطن على عدم تكرار الضربات الجويّة الأمريكيّة على سوريا

مارك تونر:



أكد أن روسيا في وضع يسمح لها باستخدام نفوذها على نظام (بشار) الأسد لضمان ألا تكون هناك حاجة مجددا أبدا لتتحرك الولايات المتحدة

"روسيا والولايات المتحدة إتفقتا على أن الضربات الجويّة الأمريكيّة على سوريا ينبغي ألاّ تتكرر"، هذا ما صرّح به وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره السوري وليد المعلم خلال لقائهما في موسكو.



سيرغي لافروف

كما ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن لافروف قوله إن ذلك "تم التوصل إليه خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى موسكو يوم الأربعاء". لكن في واشنطن قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "تيلرسون لم يستبعد احتمال أن تنفذ الولايات المتحدة ضربات مستقبلا". وقال القائم بأعمال المتحدث بإسم الخارجية الأميركية مارك تونر في بيان "شرح الوزير أنه لا توجد أهداف لاحقة بعد الضربة الصاروخية لكنه لم يستبعد أي عمل مستقبلي".

وأضاف أن "روسيا في وضع يسمح لها باستخدام نفوذها على نظام (بشار) الأسد لضمان ألا تكون هناك حاجة مجددا أبدا لتتحرك الولايات المتحدة".