اتبع هذه الخطوات عند ممارسة الرياضة في الحر

انتبه لتوقعات الطقس وتنبيهات الحرارة، وتعرف على درجة الحرارة المتوقعة خلال المدة المخططة لنشاطك خارج المنزل

ممارسة الرياضة في الحر تسبب الضغط للجسم، لذلك نقدم لكم اليوم بعض النصائح لتفادي الاصابة بالامراض المرتبطة بالحرارة:

1- انتبه لتوقعات الطقس وتنبيهات الحرارة، وتعرف على درجة الحرارة المتوقعة خلال المدة المخططة لنشاطك خارج المنزل.

2- إذا كنت معتادا على ممارسة الرياضة داخل المنزل أو في طقس أكثر برودة، فاحرص عند ممارسة الرياضة في الحر أن تبدأ بداية خفيفة، ليتكيف جسمك مع الحر على مدار أسبوع إلى أسبوعين.

3- إذا كنت غير لائق أو تمارس الرياضة حديثا، فخذ مزيدا من الحذر عند التدرب في الحرارة، فقد لا يمتلك جسمك الحد الأدنى من التحمل للحرارة، وقلل شدة ممارستك للرياضة وخذ فترات استراحة متكررة.

4- تناول الكثير من السوائل: الجفاف هو العامل الرئيسي في الإصابة بمرض الحرارة، لذا ساعد جسمك على التعرق وتبريده من خلال المحافظة على كمية متوازنة من الماء بداخله، ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لشرب السوائل.