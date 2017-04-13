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تكنولوجيا فيسبوك وتويتر فيسبوك مسنجر يتخطى 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا

تكنولوجيا

فيسبوك مسنجر يتخطى 1.2 مليار مستخدم
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فيسبوك مسنجر يتخطى 1.2 مليار مستخدم نشط شهريًا

تأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع على عقد الشبكة الإجتماعية فيسبوك مؤتمر مطوريها F8 لعام 2017،

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinkstock)
نشر: 2017-04-14 10:01:38 A A

صرّحت إدارة موقع الفيسبوك إن "العديد من مستخدمي تطبيقه للتراسل الفوري "مسنجر" تخطى 1.2 مليار مستخدم نشط شهرياً، ويشكل هذا الرقم 64% من مجمل مستخدمي الشبكة الإجتماعية البالغ عددهم 1.68 مليار مستخدم نشط شهرياً، بزيادة 4% بالمقارنة مع الأرقام الصادرة قبل ما يقرب من تسعة أشهر.


صورة توضيحية

كما وتأتي هذه الأرقام قبل أقل من أسبوع على عقد الشبكة الإجتماعية فيسبوك مؤتمر مطوريها F8 لعام 2017، وتمثل هذه الأرقام الجديدة زيادة من حيث عدد المستخدمين بنسبة 20% بالمقارنة مع شهر يوليو (تموز) 2016 عندما وصل عدد المستخدمين إلى مليار شخص. ويتساوى مسنجر في الوقت الحالي مع تطبيق واتس أب المملوك لفيسبوك من حيث عدد المستخدمين، وأكبر بكثير من معظم التطبيقات الأخرى الموجهة نحو المستهلك المتوافرة في السوق وغير مملوكة من فيسبوك.

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