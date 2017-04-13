أنثى السرطان: حساسة وضعيفة وتحتاج لرجل يحيطها بالعطف والحنان

أنثى السرطان غير متطلبة، وما تحتاج إليه ليس أمرًا صعبًا، بل إنه أمر ميسور لمعظم الرجال

أنثى السرطان تتمتع بشخصية هادئة وشغوفة وحسّاسة، وتمتلك قدرًا كبيرًا من العزيمة والإصرار، وتسعى دائماً إلى فهم الآخرين وحمايتهم، تحاول دائماً أن تجد شريكاً حساساً مثلها ويفهم ضعفها، لذلك تحتاج إلى رجل قوي يشعرها بالأمان والاطمئنان على الدوام، ولا تطلب منه إلا أن يحيطها بالحب والحنان والعطف لتكون طوع أمره في كل ما يطلبه منها.





صورة توضيحية



أنثى السرطان غير متطلبة، وما تحتاج إليه ليس أمرًا صعبًا، بل إنه أمر ميسور لمعظم الرجال، لكنه فقط يتطلب بعض المثابرة ومعرفة المتطلبات الدقيقة لهذا الكائن الحساس.

هذه المرأة تجيد تدبير الأمور المنزلية، لكنها لا تستطيع السيطرة على الأبناء في بعض الأحيان، لذلك سيكون من اللطف منك يا عزيزي أن تقوم كل حين وآخر بمساعدتها في القيام بمسؤولياتها تجاههم، وتوجيهها إلى الطريقة الصحيحة التي تتعامل بها معهم.