حواء: توقفي عن حب الرجل الذي لا يبادلك المشاعر!

حاولي استيعاب فكرة أنّه لا يمكنك التحكم بمشاعر واحاسيس الطرف الآخر، فإن لم يبادلك الحب فلن تحصلي عليه أبدًا

تُعرف المرأة بمشاعرها المرهفة وبحساسيتها الكبيرة، فكيف لو كانت تشعر بالخيبة من حبّ بلا امل لانه من طرف واحد، فهو أمر مؤلم ومؤذ ويحطم الفؤاد. موقع العرب.كوم يساعدك يا عزيزتي من أجل تخطي هذه المشكلة والتوقف عن حب رجل لا يبادلك المشاعر.. تابعي معنا!



صورة توضيحية

- ابتعدي عن هذا الشخص وامنحي نفسك مساحة لتتمكني من نسيانه بشكل أسرع، لأنّ البعد يحفز النسيان.

- لا تخجلي من الأسى والبكاء، لأنّ هذا الامر سيساعدك على التوقف عن حب الشخص الذي لا يبادلك المشاعر وعند الانتهاء من نوبة الأسى ستلاحظين تبدل مشاعرك.

- حاولي استيعاب فكرة أنّه لا يمكنك التحكم بمشاعر واحاسيس الطرف الآخر، فإن لم يبادلك الحب فلن تحصلي عليه أبدًا.

- تخلصي من كل الأغراض والأشياء التي تذكرك بهذا الرجل لتباشري بحالة التعافي من العلاقة والخروج من الشخص الذي لا يحبك.

- عبّري عن مشاعرك لنفسك حتى ترتاحي، فالتعبير عن المشاعر يعيدك بالزمن الى الوراء ومن هناك ترين العلاقة بينكما كيف لم تكن ناجحة أبداً، وستقتنعين أنّ الحب من طرف واحد لا يساعدك بل يحطمك.

- فكّري دومًا بأنّك قوية وأفضل حالا بمفردك ولا تحتاجين الى أي شخص آخر في حياتك وسيأتي اليوم المناسب الذي ستتبادلين فيه مشاعر الحب مع الشخص الذي يستحقك.