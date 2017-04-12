فتاة (14 عامًا): رأيت شقيقتي الكبري تسرق من خزانة والدتي

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الرسالة كالتالي:

انا بنت عمري 14 سنة، عندي مشكلة ومش عارفة كيف اتصرف فيها!! عندي اختي اكبر مني ب 3 سنين، قبل جمعتين شفتها وهي عم بتسرق من خزانة امي مصاري، واليوم شفتها كمان مرة تعمل نفس الإشي!! وهديك المرة امي سألت اذا حدا اخد من خزانتها مصاري لأنها ضيعت مبلغ بس ولا حدا فينا رد ولا حتى اختي! هي بتعرفش اني شفتها ! بس مش عارفة ايش اعمل!



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