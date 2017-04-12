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مجتمع قصة من الحياة فتاة (14 عامًا): رأيت شقيقتي الكبري تسرق من خزانة والدتي

مجتمع

فتاة (14 عامًا): رأيت شقيقتي الكبري تسرق
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فتاة (14 عامًا): رأيت شقيقتي الكبري تسرق من خزانة والدتي

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-13 08:16:18 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من فتاة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 

الرسالة كالتالي: 

انا بنت عمري 14 سنة، عندي مشكلة ومش عارفة كيف اتصرف فيها!! عندي اختي اكبر مني ب 3 سنين، قبل جمعتين شفتها وهي عم بتسرق من خزانة امي مصاري، واليوم شفتها كمان مرة تعمل نفس الإشي!! وهديك المرة امي سألت اذا حدا اخد من خزانتها مصاري لأنها ضيعت مبلغ بس ولا حدا فينا رد ولا حتى اختي! هي بتعرفش اني شفتها ! بس مش عارفة ايش اعمل! 


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