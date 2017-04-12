حواء: كوني لغزًا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية

عبري عن غضبك واستيائك من خلال نظراتك التي تكون أبلغ من الكلام

قد تتفاجأون عندما تعلمون أن الرجل في طبيعة حاله يحب أن ينجذب الى المرأة الغامضة، حيث يبذل كل ما بوسعه لاكتشاف اسرارها وألغازها. الا أن المرأة بطبعها لا يستهويها اعتماد الغموض في حياتها بقدر الرجل الذي يلتزم الصمت:

1- كوني لغزًا يصعب حله وغامضة فتزدادين قوة وجاذبية لأن الرجل عزيزتي يستثار بالمرأة الغامضة ويراها أكثر قوة وجاذبية

2- عبري عن غضبك واستيائك من خلال نظراتك التي تكون أبلغ من الكلام وتوفر عليك وعلى زوجك الدخول في نقاش حاد وعقيم!

3- صمتك دليل على ثقة بالنفس وليس ضعفًا: طبقي مقولة "السكوت من ذهب" واعتمدي الصمت الفعال فالصمت دليل على ثقتك بنفسك وعلى غموض يجعل الرجل يحتار في ردة فعلك وقوة سيطرتك عليه.