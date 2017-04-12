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سياحة تقارير سياحية ما هي أكبر 5 مدن ترفيهية في العالم؟ من بينها مدينة عربية!

سياحة

ما هي أكبر 5 مدن ترفيهية في العالم؟
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ما هي أكبر 5 مدن ترفيهية في العالم؟ من بينها مدينة عربية!

مشروع "القدية" في المملكة العربية السعودية في المرتبة الاولى في لائحة أكبر المدن الترفيهية في العام

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-04-22 11:26:16 A A

من المتوقع أنّ يحتل مشروع "القدية" في المملكة العربية السعودية المرتبة الاولى في لائحة أكبر المدن الترفيهية في العام، بمساحة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً، وتقدر قيمة المشروع بعشرات مليارات الريالات. هذا، وتأتي في المرتبة الثانية "ديزني لاند" في ولاية فلوريدا، وهي تمتد على مساحة 110 كيلومترات مربعة.


صورة توضيحية

وجاءت في المرتبة الثالثة مدينة "6 فلاغز" في ولاية تكساس، بمساحة تبلغ 2 كيلومتر مربع. تليها مدينة "ديزنيلاند" في باريس بمساحة 1.94 كيلومتر مربع. واحتل منتجع ديزني لاند – هونغ كونغ المرتبة الخامسة في ترتيب اللائحة بمساحة تقدر بـ 1.3 كيلومتر مربع. 

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