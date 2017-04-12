اغلاق
اغلاق
صحة اخبار وتقارير ماذا عن حساسية الربيع؟ قل وداعا بسرعة

صحة

ماذا عن حساسية الربيع؟ قل وداعا بسرعة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ماذا عن حساسية الربيع؟ قل وداعا بسرعة

تناول مضادات الهيستامين قبل ساعتين من الخروج لوقت طويل في الهواء الطلق

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-04-13 15:05:38 A A

بالرغم من أن فصل الربيع يعتبر من أكثر الفصول المريحة وخاصة للنزهات الا أن هذا الفصل يمكن أن يسبب المتاعب للكثيرين من الذين لديهم حساسية والتي تعرف ايضا بحساسية فصل الربيع، لكن من الآن وصاعدا عليكم اتباع عدة طرق علمية لتخفيف عذاب هذه الحساسية.

يمكن استخدام مكنسة كهربائية مع تكنولوجيا فلتر هيبا للمساعدة في إزالة حبوب اللقاح وغيرها من المهيجات داخل المنزل وتقليل فرصة استنشاقها. كما وأنه وعندما تكون أعداد حبوب اللقاح مرتفعة، أغلق النوافذ وشغل مكيف الهواء. أيضا، قم بتغيير مرشحات الهواء والفرن بانتظام.

خلال موسم الحساسية، استحم وغسل ملابسك بشكل منتظم. يمكن أن تتجمع حبوب اللقاح في شعرك وعلى ملابسك وجسمك.

تناول مضادات الهيستامين قبل ساعتين من الخروج لوقت طويل في الهواء الطلق. حاول عدم الخروج في منتصف النهار، عندما تكون حبوب اللقاح في قمة انتشارها.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شفاعمرو: مصرع نسيم شعبي (23 عاما) | [360 قراءة]
2 فيلم End of Fall مترجم للعربية 2017 | [306 قراءة]
3 ليفاندوفسكي: تعافيتُ من الاصابة وسأكون حاضرًا | [247 قراءة]
4 القدس: مصرع سائحة بريطانية خلال عملية طعن | [202 قراءة]
5 اللص الذي اعتقل في جت المثلث ضالع باكثر من 18 حادثة | [187 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 نجاح علاقتكما في البيت ينعكس من خلال تصرفاتكما | [0 مشاركة]
2 الحلقة 49 من مسلسل أغنية الحياة مترجمة | [0 مشاركة]
3 النّاصرة: إصابة شاب إثر تعرّضه لإطلاق نار | [0 مشاركة]
4 نصائح مفيدة للزوج من أجل اختيار الهدية المناسبة | [0 مشاركة]
5 أبل تنهي دعم الملايين من هواتف آيفون القديمة | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب