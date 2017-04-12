ماذا عن حساسية الربيع؟ قل وداعا بسرعة

تناول مضادات الهيستامين قبل ساعتين من الخروج لوقت طويل في الهواء الطلق

بالرغم من أن فصل الربيع يعتبر من أكثر الفصول المريحة وخاصة للنزهات الا أن هذا الفصل يمكن أن يسبب المتاعب للكثيرين من الذين لديهم حساسية والتي تعرف ايضا بحساسية فصل الربيع، لكن من الآن وصاعدا عليكم اتباع عدة طرق علمية لتخفيف عذاب هذه الحساسية.

يمكن استخدام مكنسة كهربائية مع تكنولوجيا فلتر هيبا للمساعدة في إزالة حبوب اللقاح وغيرها من المهيجات داخل المنزل وتقليل فرصة استنشاقها. كما وأنه وعندما تكون أعداد حبوب اللقاح مرتفعة، أغلق النوافذ وشغل مكيف الهواء. أيضا، قم بتغيير مرشحات الهواء والفرن بانتظام.

خلال موسم الحساسية، استحم وغسل ملابسك بشكل منتظم. يمكن أن تتجمع حبوب اللقاح في شعرك وعلى ملابسك وجسمك.

تناول مضادات الهيستامين قبل ساعتين من الخروج لوقت طويل في الهواء الطلق. حاول عدم الخروج في منتصف النهار، عندما تكون حبوب اللقاح في قمة انتشارها.