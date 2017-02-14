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أخبار محليات سهيل دياب: نطالب بلجنة تحقيق نزيهة لفحص الاهمال بحوادث العمل

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مدن الساحل سهيل دياب: نطالب بلجنة تحقيق نزيهة لفحص الاهمال
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سهيل دياب: نطالب بلجنة تحقيق نزيهة لفحص الاهمال بحوادث العمل

 الجبهة في الهستدروت في أعقاب مأساة العمل ببات يام:

ما توقعه عمال الرافعات في مظاهرتهم في القدس يحدث على أرض الواقع
 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-14 00:29:02 A A

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من الجبهة في الهستدروت جاء فيه :"وأخيرا حدث ما توقعه عمال الرافعات في مظاهرتهم الكبرى في القدس قبل اسبوع، وسقطت الرافعة في بات يام اليوم محدثة مأساة اضافية جرح خلالها خمسة، واحد منهم بوضع صعب جدا.وتأتي هذه المأساة الجديدة لتثير موضوع حوادث العمل بفرع البناء، والذي راح ضحيتها خمسة منذ مطلع العام الحالي، واكثر من 50 ضحية في العام الماضي %82 منهم من العرب".

واضاف البيان :"وطالبت الجبهة بوضع حد لهذا المسلسل التراجيدي، حيث طالب النقابي سهيل دياب رئيس كتلة الجبهة في الهستدروت ورئيس دائرة تعميق المساواة باقامة لجنة تحقيق نزيهة تفحص الفشل المؤسساتي الشامل وخاصة في وزارة العمل والحكومة محملاً المسؤولية المباشرة على رئيس الحكومة نتانياهو".
 

 

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