انتقادات للجبهة في الهستدروت بعد توقيعها ائتلاف مع قائمة عوغان التي تضم الليكود لخوض الانتخابات القريبة

سكرتير عام الجبهة منصور دهامشة :



نحن في الجبهة همنا الاساسي العمل لمصلحة مجتمع العمال والطبقة الكادحة ، وكانت هنالك توجهات من اجل الدخول في هذا الائتلاف مع قائمة عوغان برئاسة رئيس الهستدروت افي نيسان كورن وتم التوقيع عليه بعد الموافقة على كافة مطالب وشروط الجبهة

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب :"ان كتلة الجبهة في الهستدروت قد وقعت مؤخرا، على اتفاق ائتلاف مع قائمة عوغان برئاسة رئيس الهستدروت افي نيسان كورن ، من اجل خوض الانتخابات القريبة للنقابة العمال ( الهستدروت) معا .وتضم هذه القائمة العديد من الاحزاب والكتل الاخرى منها الليكود وحزب العمل وميرتس والبيت الاجتماعي وتمورا وعوز وعوغين وعوتسما .



من اليمين : منصور دهامشة وافي نيسان كورن وسهيل دياب



وافادت مصادر لموقع العرب وصحيفة كل العرب :" ان هنالك العديد من الانتقادات قد وجهت للجبهة بعد هذا الائتلاف بسبب وجود العديد من عناصر اليمين في هذه القائمة وخاصة الليكود.ووقع على الاتفاق عن الجبهة كل من سهيل دياب وعادل عامر وميسم جلجولي ونوعا ليفي. هدف الاتفاق على ابقاء مناصب الجبهة في يدها ومنها دائرة تعميق المساواة وقسم نعمات".

وتساءل المصدر:" ما المشكلة ان تكون الجبهة في صف المعارضة ام انها تخشى فقدانها لوظائفها ولماذا لم يتم التوقيع على ائتلاف مع القائمة المنافسة بقيادة شيلي يحيموفيتش ، فهل من مشترك بين كتلة الجبهة والليكود التي تمارس عنصريتها في الحكومة وتسعى لتعزيز الاستطيان ومحاربة المواطنين العرب ؟؟!".

وفي حديث مع سكرتير عام الجبهة منصور دهامشة قال :" نحن في الجبهة همنا الاساسي العمل لمصلحة مجتمع العمال والطبقة الكادحة ، وكانت هنالك توجهات من اجل الدخول في هذا الائتلاف مع قائمة عوغان برئاسة رئيس الهستدروت افي نيسان كورن وتم التوقيع عليه بعد الموافقة على كافة مطالب وشروط الجبهة وخوض المعركة الانتخابية بقوة والمحاربة والمحافظة على كافة حقوق العمال وايضا الابقاء على كافة مواقع ومناصب الجبهة منها قسم نعمات وقسم دائرة تعميق المساواة والمشاركة في ادارة الهتسدروت وكاطار كامل مستقبل مع المحافظة على الاستقلالية وسياسية الجبهة ومواقفها المعروفة ".

واضاف منصور دهامشة :" التوجهات للائتلاف كانت من اخر جسم وتمت الموافقة عليها بعد تلبية كافة الشروط والالتزام بها ، ونحن نؤكد من خلال هذا الائتلاف ان الجبهة سوف تستمر بكامل مواقفها في تحصيل حقوق العمال والوقوف في صفهم كما كانت في السابق.