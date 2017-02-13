إعتقال مُعلم من ثانوية عرعرة النقب بشبهة التسبب بِكسر رجل طالب

تم تحويل المعلم الى محكمة الصلح في بئر السبع، وقد تم تمديد اعتقاله مدة ثلاث ايام حتى الانتهاء من كل اجراءات التحقيق

افادت مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب ان:" الشرطة اعتقلت معلم يُدرّس في ثانوية عرعرة في النقب ، بشبهة التسبب بكسر رجل احد الطلاب وذلك قبل خمسة ايام".



هذا، وقد تم نقل الطالب الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث". وبحسب ما ذكرته الشرطة "ان المعلم البالغ من العمر (24 عامًا)، نفى كل الشبهات التي نسبت اليه، وإدّعى بأن الطالب هو من إعتدى عليه، وان الكسر في رجله سببها قيام الطالب بضرب الحائط برجله خلال الجدال معه". هذا وقد تم تحويل المعلم الى محكمة الصلح في بئر السبع، وقد تم تمديد اعتقاله مدة ثلاث ايام حتى الانتهاء من كل اجراءات التحقيق".