الحريري: الدولة بحاجة إلى الاصلاح والتغيير ولن أسمح بالعودة إلى الانقسام مرة أخرى

سعد الحريري:



خلافاتنا أحيانا تؤثر علينا، ولكنني اليوم من موقعي لن أسمح للانقسام بأن يعود إلى البلد وهذا أمر أؤكده لكم

قام رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري ، يوم الاثنين، بالاعلان أن "لبنان بحاجة إلى إصلاح وتغيير"، مؤكدًا عدم السماح بالعودة إلى الانقسام.



سعد الحريري

كما وصرّح الحريري، في كلمة له في احتفال توقيع اتفاق تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وأربع جامعات لبنانية: "خلافاتنا أحيانا تؤثر علينا، ولكنني اليوم من موقعي لن أسمح للانقسام بأن يعود إلى البلد، وهذا أمر أؤكده لكم".

وأضاف في حديثه قائلا: "في البلد اليوم ورشة إصلاحات كبيرة جدا، وفي رأيي أن الدولة بكاملها وكل مؤسساتها في حاجة إلى إصلاح"، معتبراً أن "هذا مشروع طويل الأمد وهذه مبادرة سأقوم بها في المستقبل القريب، وعلينا جميعا أن نعمل على إنجازها. الأهم بالنسبة إلي هو أن تكون الجامعات الأساسية منخرطة في هذا المشروع. نحن كدولة بالتأكيد نملك أفكارا جيدة ولكن الأفكار الجديدة، والتي تفتح آفاقاً جديدة للمستقبل تأتي من خلال التعاون معكم كجامعات”.

هذا وأعلن أن "ما يحصل هو بداية لجهد نقوم به مع الجامعات ويجب أن نضاعفه أكثر وأكثر لأن لبنان بلد صغير بحجمه وفي منطقة ملتهبة، وعلى الرغم من ذلك فإن ثروته الأساسية والتي تجسد الغنى الحقيقي له تكمن في الإنسان والشعب"، معتبراً أن لبنان تمكّن "أن ينجز الكثير من لا شيء، ونحن نعلم أن هذا التنوع في لبنان والاعتدال الذي نعيشه هو الاساس".