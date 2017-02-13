ديرحنا: سقوط رضيعة (7 أشهر) عن ارتفاع وإصابتها بجراح بالغة الخطورة

طائرة عامودية وصلت إلى لمكان ونقلت الطفلة إلى مستشفى رمبام في حيفا

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، أنّ:"رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر تقريبًا، قد أصيبت جراء سقوطها عن إرتفاع في بلدة ديرحنا . هذا، وقد قدّم طاقم الاسعاف الذي وصل إلى المكان العلاج الطبي للرضيعة، ووصفت حالتها بالخطيرة وتعاني من إصابة في الرأس وهي منوّمة وموصلة بأجهزة التنفس الصناعي". وأوضح البيان أنّ "طائرة عامودية وصلت إلى لمكان ونقلت الطفلة إلى مستشفى رمبام في حيفا"، وفقًا لما ورد من نجمة داوود الحمراء.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري أنّ:"الطفلة قد سقطت من أعلى درج في منزلها في ديرحنا، بعلو نحو 10 امتار، ما أسفر عن إصابتها وعلى ما يبدو بجراح بالغة الخطورة. هذا، وقد أحيلت للعلاج في مستشفى رمبام في حيفا، في حين تواصل الشرطة التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات"، بحسب الشرطة.

هذا، وقال البراميدك نزار جريس من نجمة داوود الحمراء، الذي وصل إلى ديرحنا إنّ:"طاقم الاسعاف وصل إلى عيادة محلية في البلدة، حيث وجدنا رضيعة تبلغ من العمر 7 أشهر تقريبًا وهي شبه غائبة عن الوعي وتعاني من إصابة في الرأس. ووفقًا لما أفادنا به أشخاص تواجدوا في العيادة فإنّ الطفلة قد سقطت عن علو 3 طوابق". وتابع:"لقد قدّمنا للرضيعة السعاف الأولي الذي تضمن تنويمها وتوصليها لأجهزة التنفس الصناعي ومن ثم تمّ نقلها إلى مستشفى رمبام بحالة خطيرة ومستقرة بواسطة طائرة عامودية تابعة لنجمة داوود الحمراء"، على حد وصفه.