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أخبار عربية وعالمية صور.. دوقة كامبردج كيت ميدلتون تخطف الأضواء برفقة وزوجها

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صور.. دوقة كامبردج كيت ميدلتون تخطف الأضواء
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صور.. دوقة كامبردج كيت ميدلتون تخطف الأضواء برفقة وزوجها

تألقت كيت بإطلالة ساحرة من ألكساندر مكوين

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 17:16:22 A A

تمكنت دوقة كامبريدج الجميلة كيت ميدلتون من جذب كاميرات المصورين وخطف الاضواء والانظار، لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء برفقة زوجها الأمير ويليام، ضمن حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون "BAFTA"، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد.


الامير ويليام زوجته دوقة كامبردج كيت ميدلتون

وتألقت كيت بإطلالة ساحرة من ألكساندر مكوين، حيث ارتدت من مجموعته للأزياء الراقية 2017 فستانًا طويلًا مكشوف الصدر وبدون أكمام باللون الأسود، والمطبوع عليه الزهور البيضاء، وانتعلت حذاء ذا كعب عال بنفس اللون. واكتفت الدوقة الحسناء بالمكياج الناعم الرقيق، ورفعت شعرها من الخلف على شكل كعكة بسيطة، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الذهبية.

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