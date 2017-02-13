ادارة مكابي حيفا تقيل المدرب مويلينستين بسبب تردي النتائج

لعل القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الخسارة المذلة في الديربي أمام فريق هبوعيل حيفا بثلاثة أهداف نظيفة، يوم السبت الماضي

طُرحت أسماء عدة مدربين لتدريب الفريق، ومن بينها ران بن شمعون وجاي لوزون

أقدمت ادارة فريق الدرجة العليا مكابي حيفا على اقالة المدرب الهولندي رينيه مويلينستين من تدريب الفريق، بسبب تردي النتائج في الشهرين الأخيرين، اذ فقد الفريق كل أمل له بالمنافسة للفوز بلقب البطولة، كما أقصي من مسابقة كأس الدولة.



رينيه مويلينستين



ولعل القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الخسارة المذلة في الديربي أمام فريق هبوعيل حيفا بثلاثة أهداف نظيفة، يوم السبت الماضي. وتسببت هذه الخسارة بتلاشي آمال الفريق باللعب في البلي أوف العلوي، بهدف المنافسة للتأهل الى تصفيات البطولة الأوروبية.



يذكر أنّ مويلينستين هو المدرب الثاني الذي تتم اقالته من الفريق الحيفاوي هذا الموسم، فقد أقيل روني ليفي من قبله، بسبب الفشل في تصفيات البطولة الأوروبية، وذلك قبل انطلاقة مباريات الدوري. وطُرحت أسماء عدة مدربين لتدريب الفريق، ومن بينها ران بن شمعون وجاي لوزون.