انتخاب يحيى السنوار رئيسا لمكتب حماس السياسي في غزة وخليل الحية نائبا له

السنوار هو اسير محرر من صفقة شاليط وهو يعد اليوم الرجل الذي يربط بين الذراع العسكري في غزة والذراع السياسي

قالت مصادر صحفية إن حركة حماس قامت بانتخاب يحيى السنوار مسؤولا لها في غزة بعد اجراء الانتخابات الداخلية لمؤسسات وقيادات الحركة وذلك وفقا لما نقلته الجزيرة، كما وأضافت المصادر أنه تم انتخاب خليل الحية نائبا له.

يذكر أن السنوار هو اسير محرر من صفقة شاليط وهو يعد اليوم الرجل الذي يربط بين الذراع العسكري في غزة والذراع السياسي، هذا وتم انتخاب السنوار خلفا لاسماعيل هنية.

هذا وقد أفادت وكالة أنباء الأناضول أن "تساؤلات عديدة طرحت حول هوية الرئيس القادم لحركة المقاومة الإسلامية، حماس ، مع انطلاق الانتخابات الداخلية للحركة بعيدا عن الاعلام".

وقد كشف مصدر مقرب من الحركة لوكالة الأناضول أن "حماس بدأت إجراء انتخاباتها الأسبوع الماضي والتي تبدأ من المناطق، وصولا إلى رئاسة المكتب السياسي، وتتم دون حملات اعلانية، على أن تختار المناطق مجلس الشورى للحركة، فيما يقوم المجلس باختيار أعضاء المكتب السياسي".

