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السلطات المحلية

وادي عارة مجلس طلعة عارة يقوم بأعمال تطوير في المشيرفة
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مجلس طلعة عارة يقوم بأعمال تطوير في المشيرفة

أوضح مجلس طلعة عارة أن من ضمن هذه الأعمال، تشييد جدران إستنادية، وأشغال توسعة على جانب الشارع الرئيسي - طلعة البلدة الفوقا

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من: ابراهيم ابو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-13 12:12:54 A A

إستمراراً للمشاريع المتنوعة التي يقوم بها مجلس طلعة عارة في قراه الخمس (زلفة، مصمص، مشيرفة ، سالم، البياضة)، ينفذ المجلس المحلي هذه الأيام أعمال تطوير مختلفة في قرية مشيرفة.


صورة من المكان لتشييد جدران إستنادية

وأوضح مجلس طلعة عارة أن من ضمن هذه الأعمال، تشييد جدران إستنادية، وأشغال توسعة على جانب الشارع الرئيسي - طلعة البلدة الفوقا.

وناشد مصطفى إغبارية رئيس مجلس محلي طلعة عارة المواطنين والزائرين الحذر والإنتباه عند المرور من مكان العمل معربًا عن أمله في أن ينهي المقاول المنفذ أعمال التطوير بأسرع وقت ممكن لراحة وسلامة السكان .وأشار إغبارية إلى أن المشاريع التطويرية التي تشهدها بلدة مشيرفة تندرج ضمن سلسلة من المشاريع في قرى مجلس طلعة عارة ضمن مخططات تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات لجمهور السكان .

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