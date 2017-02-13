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أخبار محليات وفاة زهير عويدات (29 عاما) من مجدل شمس متأثرا بجراحه إثر حادث عمل

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منطقة الجولان وفاة زهير عويدات (29 عاما) من مجدل شمس
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وفاة زهير عويدات (29 عاما) من مجدل شمس متأثرا بجراحه إثر حادث عمل

لوبا السمري:

 أقر المستشفى اليوم وفاته مثأثرا بجراحه - للفقيد الرحمة ولعائلته ووالديه بالغ الصبر والسلوان

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-13 10:00:34 A A

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "استمرارا لحادث العمل الذي حصل يوم 07.02 الجاري في مجدل شمس وتخلله سقوط العامل زهير عويدات (31 عاما) من السكان هناك من اعلى سقالات- ركائز في ورشة بناء، حيث اصيب بجراح خطيرة أحيل على أثرها للعلاج في المستشفى، أقر المستشفى اليوم وفاته مثأثرا بجراحه - للفقيد الرحمة ولعائلته ووالديه بالغ الصبر والسلوان، هذا ووفقا للمقتضى تواصل الشرطة التحقيق بكافة تفاصيل وملابسات وقوع الحادث"، وفقا للبيان.

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