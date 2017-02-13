اعتقال مشتبه من المكر بعد ضبط سلاح بحوزته في كريات يام

لوبا السمري:

تبين أن الحديث يدور حول بندقية التي ضبطتها الشرطة مع اعتقالها المشتبه الذي تبين أنه من سكان الجديدة المكر وفي الثلاثينات من عمره

أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الاثنين أنه "قرابة منتصف الليلة الماضية في كريات يام في المنطقة الساحلية لاحظ افراد قوة من الشرطة عابرة بمشتبهين يقفان في زاوية شارع وينتظران مشتبها آخر كان يتقدم نحوهما الا أنهما أوعزا له بالتوقف حيث قام الاخير بالقاء غرض من يده وهرب"، وفقا للبيان.



المسدس- تصوير: الشرطة



وأضافت السمري: "هذا وتبين أن الحديث يدور حول بندقية التي ضبطتها الشرطة مع اعتقالها المشتبه الذي تبين أنه من سكان الجديدة المكر وفي الثلاثينات من عمره حيث تم تحويله للتحقيقات الجارية، كما ويتم البحث عن المشتبهين الاولين معروفا الهوية والعزم على تمديد فترة اعتقال المشتبه المعتقل نهار اليوم الاثنين في محكمة الصلح في الكريوت"، وفقا للبيان.