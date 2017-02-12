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رياضة وشباب

هيجواين يقود يوفنتوس لفوز مهم على كالياري
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هيجواين يقود يوفنتوس لفوز مهم على كالياري

 افتتح هيجواين ثنائي المباراة بعد مرور 37 دقيقة على إنطلاق اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-13 00:02:03 A A

حقق يوفنتوس فوزاً مهماً على مضيفه كالياري بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي.وكان المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين العنصر الأبرز المساهم في فوز يوفنتوس خلال المباراة بعد تسجيله الثنائية.


وافتتح هيجواين ثنائي المباراة بعد مرور 37 دقيقة على إنطلاق اللقاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 48.ورفع يوفنتوس رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 60 في صدارة البطولة وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه روما، في حين تجمد رصيد كالياري عند النقطة 27 في المركز الخامس عشر.

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