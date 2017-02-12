ابناء سخنين يحقق فوزا ثالثا على التوالي على حساب هبوعيل كفارسابا

امتاز بالفريق السخنيني كل من الحارس البارع محمود قنديل والمدافع ساري فلاح اللذان منعا من كفار سابا معادلة النتيجة

اتحاد ابناء سخنين في طريقه الى البلي اوف العلوي في دوري الدرجة العليا ، بعد ان حقق فوزه الثالث على التوالي مساء الاحد ، وهذه المره على فريق هبوعيل كفارسابا 1-0 من هدف للمهاجم عيدان شيمش في الدقيقة الـ30 من عمر المباراة التي جرت على استاد الدوحة في سخنين امام قرابة الـ3 الاف مشجع عربي للفريق .





هذا الفوز دفع بالفريق السخنيني للمرتبة الخامسة متساوياً بالنقاط مع فريق بيتار القدس وبانتظار الفريق السخنيني مباراة خارجية الاسبوع القادم امام النادي الرياضي اشدود وبعدها سيستضيف الفريق السخنيني فريق بيتار القدس .وحصد 4 نقاط من هاتين المبارتين سيقودان الفريق الى البلي اوف العلوي .امتاز بالفريق السخنيني كل من الحارس البارع محمود قنديل والمدافع ساري فلاح اللذان منعا من كفار سابا معادلة النتيجة .