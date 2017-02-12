بلدية الطيرة تتوجه للمواطنين بالمساعدة لكشف الجهات المتسببة بانتشار الكلاب الضالة

بلدية الطيرة عبّرت عن قلقها واستنكارها لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً على المدينة وأهلها مؤكدةً على اتخاذ جميع الإمكانيات المتاحة وبالتعاون مع المواطنين لوقفها وكشف مرتكبيها

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من حارث عيسى جاء فيه :" في أعقاب انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مدينة الطيرة بالآونة الأخيرة، والتي أصبحت تؤرّق الكثيرين من أبناء المدينة، وتدخل الرعب والخوف لدى البعض، ناشدت بلدية الطيرة جميع المواطنين صباح اليوم الأحد 12/2/2017 التعاون مع المسؤولين المختصين في البلدية من خلال ابلاغهم مباشرةً بأية أعمال يشاهدونها أو معلومات تصل اليهم عن بعض الجهات المشبوهة التي تقوم بشكل خفي بجلب كلاب ضالة من خارج البلدة واطلاق سراحها في ارجاء المدينة وخاصّةً في ساعات الليل".

واضاف البيان :" بلدية الطيرة عبّرت عن قلقها واستنكارها لهذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً على المدينة وأهلها مؤكدةً على اتخاذ جميع الإمكانيات المتاحة وبالتعاون مع المواطنين لوقفها وكشف مرتكبيها. من ناحيةٍ أخرى استنكرت بلدية الطيرة بشكل قاطع ظاهرة تسميم وقتل الكلاب في المدينة بشكل غير مسؤول من خلال القاء لحوم مسمّمة بشكل عشوائي أدت إلى نفوق العديد منها وبالأخص الكلاب البيتية الخاصة بالمواطنين، مُشيرةً إلى انتهاكات خطيرة ضد الحيوانات يُحاسب عليها القانون ويُتخذ بحق مُرتكبيها اجراءات قانونية صارمة من قبل الجهات المختصّة. بلدية الطيرة هي المسؤولة عن محاربة هذه الظاهرة بالطرق القانونية والمساهمة بالكشف عن مرتكبي تلك الأفعال المشبوهة، من خلال اتخاذها جميع الإجراءات المتاحة لديها وتعاون مواطني المدينة، وقد نوّهت أن البلدية ستستقبل مكالمات المواطنين وشكاويهم على الأرقام الخاصة بها:رقم الطوارئ 106 - وسفيان عبد الحي 0504255969 ".