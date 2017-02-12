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أخبار عربية وعالمية دير الأسد: إصابة شخص بجراح طفيفة في حادث طرق

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الشاغور دير الأسد: إصابة شخص بجراح طفيفة في حادث
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دير الأسد: إصابة شخص بجراح طفيفة في حادث طرق

المتحدّث باسم مركز حيان الطّبي:

تمّ نقل المصاب لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 15:44:59 A A

أفاد المتحدّث باسم مركز حيان الطّبي بأنّه: "وقع حادث طرق في بلدة دير الأسد ما أسفر عن إصابة شخص بجراح طفيفة، حيث قام طاقم حيان المكوّن من المضمّدين أديب بقاعي وصلاح أسدي بنقل المصاب إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج" إلى هنا نصّ البيان.


من مكان الحادث- تصوير مركز حيان

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