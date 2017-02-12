دير الأسد: إصابة شخص بجراح طفيفة في حادث طرق

المتحدّث باسم مركز حيان الطّبي:

تمّ نقل المصاب لاستكمال العلاج في مستشفى نهاريا

أفاد المتحدّث باسم مركز حيان الطّبي بأنّه: "وقع حادث طرق في بلدة دير الأسد ما أسفر عن إصابة شخص بجراح طفيفة، حيث قام طاقم حيان المكوّن من المضمّدين أديب بقاعي وصلاح أسدي بنقل المصاب إلى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج" إلى هنا نصّ البيان.



من مكان الحادث- تصوير مركز حيان