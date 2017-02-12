شركة قطارات إسرائيل تبادر لفعاليات في اللد لرفع الوعي وزيارة السلامة العامة

شركة قطارات إسرائيل في بيانها:

ستقام خلال الشهر القريب، لقاءات تفاعلية شيقة مع طلاب المدرستين المتواجدتين بحي المحطة في مدينة اللد

من بين أهداف هذا المشروع الفريد من نوعه: رفع مستوى الوعي للأمان بين الطلاب، الحد من مخاطر الحوادث بملتقى السكة الحديدية والتعرف على شركة قطارات اسرائيل

عمّمت شركة قطارات إسرائيل بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"تبادر شركة قطارات إسرائيل بتنفيذ فعاليات متواصلة ومشتركة مع سكان مدينة اللد، خاصة بمراكز السكن القريبة من ملتقيات سكة الحديد . بهدف زيادة وعي السكان للتصرف السليم وزيادة الأمان بالقرب من سكة الحديد".



خلال الفعاليات في اللد



وتابع البيان:"تشكل مدينة اللد تقاطع هام بشبكة السكة الحديدية في إسرائيل منذ فترة الانتداب البريطاني. المدينة نشأت وتزايدت وهي محاطة بشبكة السكة الحديدية، وفي مركزها تتواجد كراجات السكة الحديدية ومحطة الركاب القديمة. هذا،وفي اطار الفعاليات التي تنظمها وحدة العلاقات الاجتماعية بقسم الأمن والأمان في شركة قطارات اسرائيل، ستقام خلال الشهر القريب، لقاءات تفاعلية شيقة مع طلاب المدرستين المتواجدتين بحي المحطة في مدينة اللد. (واحة السلام منطقة المحطة، الزهراء بجانب تقاطع السكة 127). ومن بين أهداف هذا المشروع الفريد من نوعه: رفع مستوى الوعي للأمان بين الطلاب، الحد من مخاطر الحوادث بملتقى السكة الحديدية والتعرف على شركة قطارات اسرائيل".

جولات تعليمية وتجريبية

وأضاف البيان:"تعد شركة قطارات إسرائيل 6 دورات لجولات صفوف الخامسة والسادسة بمدرسة واحة السلام (حوالي 220 تلميذًا)، مما سيمكنهم من تجربة السفر بالقطار كجولة صفية:

• تبدأ الجولة بمحطة القطار بمدينة اللد، يلتقوا التلاميذ بمدير محطة قطار مدينة اللد السيد أهارون سوجفاكر، الذي يشرح لهم قواعد السلامة والأمان والتصرف السليم بالمحطة واثناء السفر بالقطار.

• التلاميذ سيقومون بتجربة السفر بالقطار من مدينة اللد الى مدينة حيفا، لفهم فوائد القطارات كوسيلة نقل مركزيه.

• بعد الوصول لحيفا، يتلقى التلاميذ جولة موجهه في الحدائق البهائية بحيفا، وبعد ذلك ينتقلون الى متحف القطارات لجوله موجهه من قبل مدير المتحف السيد حين ميلينج. وفي نهاية الجولة يتم عرض فيلم وثائقي قصير يشرح المخاطر بالقرب من السكة والملتقيات، ويرسخ مفاهيم وقواعد السلوك الامن والسليم. وتختتم الجوله بمناقشة وتلخيص المضامين المقترحه مع الطلاب. وبعد ذلك يعودون في ىالقطار الى اللد.

هذا، وستقيم السكة الحديدية في إسرائيل 12 عرضا بالمدرستين (واحة السلام بالمحطة، والزهراء بجانب ملتقى السكه رقم 127). تهدف هذه الفعاليات الى ترسيخ قواعد السلامة والامان بالقرب من سكة الحديد والملتقيات بطريقة عرض تفاعلي وشيق مع التلاميذ واولياء امورهم. وقد طُورت هذه الوسيلة التربوية خصيصًا لاحتياجات شركة قطارات اسرائيل، بمساعدة اخصائي عروض أطفال ومسرح دمى، وتهدف الى تغير السلوك وترسيخ مفاهيم السلامة والأمان بالقرب من سكة الحديد والملتقيات، من خلال توصيل رسائل السلامة والأمان للتلاميذ بأجيال مبكرة بصورة تجريبية وممتعة، مما يتيح للتلاميذ باستيعاب وتعلم الهدف بسهوله وترسيخ التجربة بعقولهم وذاكرتهم".

واختتم البيان:"من إدارة شركة قطارات اسرائيل، جاء:"مدينة اللد، كانت ولازالت ملتقى هامًا بشبكة سكة الحديد والخطوط الرئيسية، وهنالك حاجة وضرورة لارشاد وتوجيه الشبيبة في المدينة على التصرف والسلوك السليم بالقرب من السكة. ونحن نرى أهمية كبيرة بالتواصل المباشر مع المجتمع، وبالتالي اختارت شركة قطارات إسرائيل اللد كمدينة أولى لتنفيذ هذا المشروع"، إلى هنا البيان.