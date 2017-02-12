كفرقرع: إعدادية إبن سينا تكرّم طلابها الفائزين في مسابقة السباحة في إيلات

يأتي هذا التكريم تقديرًا من إدارة المدرسة للمراتب المشرفة التي حصدوها ودعمًا لهم في مسيرتهم الرياضية الرائدة

تقديرًا من إدارة المدرسة الإعدادية إبن سينا في كفرقرع لطلابها المشاركين في نشاطات رياضية، تمّ تكريم نخبة منهم، والذين شاركوا في بطولة كأس البحر الأحمر للسباحة، التي اقيمت في إيلات ضمن سباق السباحة في البحر الاحمر لمسافة 1500 متر، لتتوج هذه النخبة بمراتب مشرفة. وقامت إدارة المدرسة بتكريم الطلاب المذكوين وهم: الطالب محمد حسن مصاروة، الطالب احمد حسن مصاروة، الطالب محمد حافظ زيد، والطالب يزن خليل عزب، وذلك في طابور الصباح.





خلال تكريم الطلاب



ويأتي هذا التكريم تقديرًا من إدارة المدرسة للمراتب المشرفة التي حصدوها ودعمًا لهم في مسيرتهم الرياضية الرائدة، مع التأكيد على دعم المدرسة لنشاطات الطلاب الرياضية، ضمن اطر خارجية مختلفة تساهم في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.

هذا، قامت مديرة المدرسة الإعدادية ابن سينا المربية نوال كناعنة عليمي، بمرافقة نائبها المربي محمد مصالحة، بالإشادة في الطلاب المذكورين أعلاه وتكريمهم أمام الطلاب في طابور الصباح، مشيدين بإنجازاتهم المشرفة ومشيدين بدور مدربهم القائم على تدريب الطلاب المتميزين في مسابقة كأس البحر الاحمر المدرب خليل عزب، داعمين مسيرتهم الرياضية، متمنين لهم دوام التألق والنجاح.