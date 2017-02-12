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رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يعرض نافاس على 3 فرق إيطالية تمهيدًا للتوقيع مع كورتوا حارس تشيلسي

رياضة وشباب

ريال مدريد يعرض نافاس على 3 فرق إيطالية
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ريال مدريد يعرض نافاس على 3 فرق إيطالية تمهيدًا للتوقيع مع كورتوا حارس تشيلسي

بحسب التقارير فإن إدارة النادي الإسباني، عرضت نافاس على 3 أندية إيطالية، وهي يوفنتوس متصدر الترتيب، وفريق العاصمة روما ونادي لاتسيو

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua)
نشر: 2017-02-12 18:53:05 A A

يبدو أن أن الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، سيقضي عامه الأخير داخل أسوار نادي ريال مدريد الإسباني، فوفقًا للتقارير الصادرة من إسبانيا، فإن إدارة النادي الملكي تسعى للتوقيع مع كوارتوا حارس مرمى تشيلسي، والإستغناء عن حارسه، الذي تتنافس عليه 3 أندية إيطالية.


الكوستاريكي كيلور نافاس

وبحسب التقارير فإن إدارة النادي الإسباني، عرضت نافاس على 3 أندية إيطالية، وهي يوفنتوس متصدر الترتيب، وفريق العاصمة روما ونادي لاتسيو.

ويسعى رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع حارس مرمى تشلسي، تيبو كورتوا، أو حامي عرين مانشستر يونايتد الإسباني دايفيد دي خيا، أو حتى العملاق المتألق الشاب جانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان.

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