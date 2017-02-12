نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن ويؤكد: لن نقبل تعيين فيّاض في الأمم المتحدة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو:

الهدف الاول من الزيارة هو الاهتمام قبل كل شيء آخر بأمن دولة إسرائيل وتعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة وتعزيز مصالح وطنية أخرى

لا يمكن منح دائما هدايا مجانية للطرف الفلسطيني، وقد حان الوقت أن يتم منح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي ايضًا

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسفر، الاثنين، إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث سيلتقي مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب. وأكّد نتنياهو في تصريحات له، اليوم الأحد، أنّ "الهدف الاول من الزيارة هو الاهتمام قبل كل شيء آخر بأمن دولة إسرائيل وتعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة وتعزيز مصالح وطنية أخرى"، على حدّ تعبيره.





نتنياهو خلال جلسة الحكومة اليوم 12.02.17



وعلى صعيد آخر، أوضح نتنياهو أنّ "إسرائيل سترّد بحزم وبقوة على أي اعتداء على امنها ومواطنيها"، في إشارة للصواريخ التي أطلقت على إيلات والجنوب قبل أيام. وفي ما يتعلق باحتمالية تعيين سلام فياض لمنصب في الأمم المتحدة، فقد أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية أنّه "لا يمكن منح دائما هدايا مجانية للطرف الفلسطيني، وأنّه حان الوقت أن يتم منح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي"، كما قال.



هذا، وعمّم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، بيانًا جاء فيه:"فيما يلي تص التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت صباح اليوم:"سأغادر البلاد غدا في زيارة إلى واشنطن حيث سألتقي الرئيس دونالد ترامب. نعرف بعضنا البعض منذ سنوات طويلة ولكن هذا سيكون أول لقاء بيننا في منصبه كرئيس الولايات المتحدة وأنا كرئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا اللقاء مهم جدا أيضا بالنسبة لأمن إسرائيل ولمكانتها الدولية التي تتعزز باستمرار ولمصالحنا الوطنية العامة".



وتابع نتنياهو بحسب البيان:"وقبيل هذا اللقاء أجريت في الأيام الأخيرة مناقشات كثيرة مع رؤساء الأجهزة الأمنية وهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية. أسمع وأفهم أن هنالك انفعال كبير حول هذا اللقاء ووراءه حوافز معينة ولكن حافزي هو واحد، واحد فقط. إن اعتباري الأول هو الاهتمام قبل كل شيء آخر بأمن دولة إسرائيل وتعزيز التحالف المتين مع الولايات المتحدة وتعزيز مصالح وطنية أخرى مرتبطة بمتانة العلاقات مع الولايات المتحدة. هذا يلزم انتهاج سياسة مسؤولة وراشدة وهكذا أنوي أن أتصرف. لقد ملحت العلاقات الإسرائيلية الأمريكية بشكل ذكي وسأواصل القيام بذلك أيضا الآن"، كما قال.



وأضاف نتنياهو في كلمته:"سنطرح على الحكومة اقتراحا بتطويل ولاية رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق غادي أيزنكوت بعام آخر. الفريق أيزنكوت يحظى بتقدير كبير منّي وأنا متأكد منكم أيضا وأعتقد أن هذا الأمر ينعكس في تعامل المواطنين الإسرائيليين معه. ومن المهم أنه ستكون هناك استمرارية في بناء قوة جيش الدفاع وفي تعزيز استعداداتنا للتعامل مع تحديات مختلفة".



وتابع نتنياهو:"وبالنسبة لتلك التحديات أريد أن أوضح مجددا بالنسبة الأحداث الأخيرة التي شاهدنا وهي عبارة عن إطلاق الصواريخ على إيلات وما حدث في جبهات أخرى – لدينا سياسة واضحة جدا. نرد بحزم وبقوة على أي اعتداء. لن نقبل بإطلاق متقطر للنيران على أراضينا ونوضح لكل من يهاجمنا أنه سيدفع ثمنا باهظا. لا نسعى إلى التصعيد ولكن لن نخشى إطلاقا من الرد بقوة على كل من يهاجمنا. وآخر شيء، طُرح عليّ قبل عدة أيام احتمالية تعيين سلام فياض لمنصب في الأمم المتحدة. قلت إن آن الأوان لتبادلية في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل ولا يمكن منح دائما هدايا مجانية للطرف الفلسطيني. لقد حان الوقت أن يتم منح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي. وفي حال طرح منصب مناسب سنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار"، إلى هنا البيان.