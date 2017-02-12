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أخبار عربية وعالمية مبادرة عربية لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الضغط على إسرائيل

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مبادرة لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني
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مبادرة عربية لتجميد عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي من أجل الضغط على إسرائيل

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم:

طرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي ممكن تحقيقه، لأنه لا يوجد فيه حق الفيتو، وهناك 57 دولة إسلامية

"لا أجد أقل من قرار تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي حتى ينصاع لقرارات الأمم المتحدة، فالحكومة الإسرائيلية لم تتخذ كل هذه الخطوات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Xinhua News Agency)
نشر: 2017-02-12 12:39:48 A A

أصدر المؤتمر الثاني للبرلمان العربي، الذي انعقد السبت في القاهرة، بيانًا أكّد من خلاله "وجوب تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي، سعيا لإجبار الحكومة الإسرائيلية على الانصياع لقرارات الأمم المتحدة". وأوضح البرلمان العربي أنّ "هذه الخطوة مهمة جدًا، لا سيما بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لنشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية"، بحسب البيان.

 
أرشيف

هذا، وفي تصريح أدلى به رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عقب مشاركته في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي قال:"إنّ طرد إسرائيل من الاتحاد البرلماني الدولي ممكن تحقيقه، لأنه لا يوجد فيه حق الفيتو، وهناك 57 دولة إسلامية". وأكد الغانم أنّ "مجلس الأمة الكويتي انتهى من الجانب القانوني في تلك القضية وستقدم الكويت مقترحاتها إلى المؤتمر القادم لرؤساء البرلمانات العربية، داعيا الدول العربية إلى التحرك لدعم تمرير هذا القرار"، على حدّ تعبيره.

وتابع الغانم أيضًا:"لا أجد أقل من قرار تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي حتى ينصاع لقرارات الأمم المتحدة، فالحكومة الإسرائيلية لم تتخذ كل هذه الخطوات المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات الأمم المتحدة، إلا بموافقة ومباركة برلمانية من الكنيست". وأضاف أنّ "تعليق عضوية الكنيست في الاتحاد البرلماني الدولي وتجميدها سيمثل نصرا سياسيا بالنسبة للعالم العربي، مشددا على أن ذلك "أمر في غاية الأهمية، وهو من الأمور المتاحة في أيدينا كعرب"، كما قال.

ووصف رئيس مجلس الأمة الكويتي الوثيقة الصادرة عن البرلمان العربي بأنها "شاملة وكاملة تتحدث عن جميع التحديات والقضايا التي يواجهها العرب"، مضيفا أنها "تطرقت لجميع القضايا التي تعاني منها الدول العربية مثل سوريا واليمن وليبيا وجزر القمر وموريتانيا والعراق، ووضعت الآليات التي توحد العمل العربي المشترك لمواجهة المشاكل في هذه الدول"، على حدّ قوله.

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