مشروع بناء مدرسة اعدادية ثالثة في كفرمندا يخرج الى حيّز التنفيذ

المهندس طه زيدان:



ومن المتوقع أن يتم افتتاح المدرسة مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2017/2018

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرمندا جاء فيه ما يلي: "أعلن رئيس مجلس كفرمندا المحلي المهندس طه زيدان عن بدء مرحلة جديدة من مشروع بناء مدرسة اعدادية ثالثة في كفرمندا، بحيث أن المشروع قد خرج الى حيّز التنفيذ".





وأضاف البيان: "وقال رئيس المجلس في حديثه للأعضاء أثناء الجلسة الأخيرة: "ستقام مدرسة اعدادية ثالثة على مساحة 1350 متر، سيتم تقسيم العمل الى 3 مراحل ومن المتوقع أن يتم افتتاح المدرسة مع بداية السنة الدراسية المقبلة 2017/2018".



واختتم البيان: "من شأن هذه المدرسة أنّ تسدّ نقصًا في المؤسّسات التّربويّة في بلدة كفرمندا، جنبا الى العديد من المشاريع في مجال التربية والتعليم التي يعمل المجلس المحلي على تنفيذها وفقا لخطة رئيس المجلس المحلي، الذي يبدي اهتماما فائقا للتربية والتعليم" إلى هنا نص البيان.