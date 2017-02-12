الثلاثاء: إجراء تمرين طوارئ في كافة المؤسسات التعليمية في البلاد

سيكون هذا العام التمرين وفقًا لحالة "حدوث هزّة أرضيّة " أثناء مكوث الطلاب داخل الصفوف

عمم مكتب كمال عطيلة، الناطق بلسان وزارة التعليم للوسط غير اليهودي، بيانًا على وسائل الإعلام، ورد فيه:"تقوم وزارة التعليم بالتّعاون مع قيادة الجبهة الدّاخليّة بإجراء تمرين للدّفاع المدني في كافة المؤسّسات التعليميّة في الدولة. ويعتبر هذا التمرين نقطة الذروة التي تعبّر عن مدى جاهزيّة المؤسّسات التعليميّة لحالات الطوارىء المختلفة. وسيقام التمرين يوم الثلاثاء 14.2.2017 إبتداًء من الساعة 10:00- 12:00، حيث ستطلق الصفّارات معلنًة بدء التمرين. وسيكون هذا العام التمرين وفقًا لحالة "حدوث هزّة أرضيّة " أثناء مكوث الطلاب داخل الصفوف، كجزء من الجاهزيّة وكخطوة لإستخلاص العبر"، بحسب البيان.