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أخبار محاكم وجنائيات حملة مكثفة لشرطة المرور في مدينتي اللد والرملة

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مدن الساحل حملة مكثفة لشرطة المرور في اللد والرملة
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حملة مكثفة لشرطة المرور في مدينتي اللد والرملة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تمّ خلال الحملة ضبط وابعاد 242 مركبة غير صالحة وغير آمنه للسير والحركة على الطرق

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-02-12 09:55:00 A A

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب أنّه:"في سياق مواصلة الشرطة نشاطاتها الحثيثة حفاظا على السلامة العامة على الطرق، تمّ مؤخرا القيام بحملة مكثفة واسعة طالت مدينتي اللد والرملة. حيث تمّ خلال الحملة ضبط وابعاد 242 مركبة غير صالحة وغير آمنه للسير والحركة على الطرق، والتي شكّلت خطرًا شديدًا على السلامة العامة"، بحسب الشرطة.


تصوير: الشرطة الإسرائيلية 

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