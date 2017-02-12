تقرير: ارتفاع معدل التضخم في مصر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر:

معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن والحبوب والمواد الغذائية والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة والنقل والمواصلات والوجبات الجاهزة والسلع والخدمات المتنوعة

كشف تقرير حديد عن ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال يناير/كانون ثاني الماضي، بحسب ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر. وأشار التقرير إلى أنّ "الارتفاع كان بنحو 4.3 في المئة، مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة".





عائلة مصرية تشتري حاجياتها - تصوير: رويترز

وبحسب بيان الجهاز المصري فإنّ:"وفقًا لأسعار المستهلكين لشهر يناير، فإنّ معـدل التضخم الشهري ارتفع نتيجة لزيادة أسعار اللحوم والدواجن والحبوب والمواد الغذائية والأثاث والمعدات المنزلية والصيانة والنقل والمواصلات والوجبات الجاهزة والسلع والخدمات المتنوعة".

وأوضح البيان أيضًا أنّ "أسعار الطعـام والمشروبات ارتفعت بنحو 7 %، خلال يناير الماضي، مقارنة بشهر ديسمبر 2016، كما زادت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بـ0.6%، فيما ارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بـ7.9%. كما أنّ أسعار الطعام والشراب ارتفعت على أساس سنوي بقرابة 38.6 %، في يناير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2016، بينما زادت الملابس والأحذية بنحو 20.3%، والمياه والكهرباء والغاز والوقود بقرابة 8.8%"، بحسب البيان.