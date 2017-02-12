اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية ريال مدريد يفوز بثلاثية على أوساسونا في الدوري الاسباني

رياضة وشباب

ريال مدريد يفوز بثلاثية على أوساسونا
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

ريال مدريد يفوز بثلاثية على أوساسونا في الدوري الاسباني

بهذا الفوز يرفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الأخير

الجامعة المفتوحة.. حلمك راح يتحقق وراح تحصل على اللقب الثاني اضغطوا هنا...لتحققو حلمك...الجامعة المفتوحة راح تحققلك... ما عليك سوى...
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة- تصوير: reuters
نشر: 2017-02-12 02:50:33 A A

 حقق فريق ريال مدريد فوز صعب على مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل سادار لحساب الجولة رقم 22 من منافسات الدوري الإسباني.

 

المباراة بدأت بضغط هائل من قبل أصحاب الأرض حيث حاول لاعبي أوساسونا تسجيل الهدف الأول في المباراة لكن محاولاتهم لم تكن بالخطورة اللازمة.وفي أول لمحات الخطورة من قبل الفريق الملكي مرر لوكا مودريتش كرة بينية إلى كريستيانو رونالدو الذي أطلق تسديدة قوية غالطت الحارس الإيطالي سيلفاتوري سيريجو وتسكن شباكه.

هدف التعديل لم يتأخر كثيراً ففي الدقيقة 33 وجد سيرجيو ليون نفسه في مواجهة الحارس كيلور نافاس ليضع الكرة في شباك ريال مدريد بطريقة مميزة.الشوط الثاني بدأ كسابقه ضغط من قبل أصخاب الأرض لكن التهديف كان من نصيب الضيوف حيث استطاع إيسكو أن يتقدم لأبناء المدرب زين الدين زيدان مستغلاً خطأ دفاعياً في صفوف أوساسونا.

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة تمكن البديل لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بعدما توغل داهل منطقة الجزاء ووضع الكرة من فوق الحارس سيريجو.بهذا الفوز يرفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الأخير.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 شاهدوا الحلقة 13 من مسلسل جسور وجميلة | [248 قراءة]
2 ايمن عودة يفكر بإقامة معسكر ديمقراطي مع ميرتس | [245 قراءة]
3 عائلة فقرا تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل | [242 قراءة]
4 46% من العرب لا يرون بأي حزب عربي يمثلهم | [206 قراءة]
5 الناصرة: وفاة المربية الفاضلة مرلين نادر مقلشة (حوّا) | [168 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 أمر حظر نشر حول جريمة قتل الشاب الفلسطيني بأشدود | [0 مشاركة]
2 متحف هياكل عظمية لديناصورات | [0 مشاركة]
3 سانشيز يقود أرسنال للفوز على هال سيتي | [0 مشاركة]
4 توقيف 3 لاعبين من أبناء الرامة بعد الاعتداء على حكم | [0 مشاركة]
5 مصادر طبية: إصابة طفلة على ما يبدو في حادث | [0 مشاركة]
جميع الحقوق محفوظة لموقع لموقع العرب وصحيفة كل العرب