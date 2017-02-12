ريال مدريد يفوز بثلاثية على أوساسونا في الدوري الاسباني

بهذا الفوز يرفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الأخير

حقق فريق ريال مدريد فوز صعب على مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب آل سادار لحساب الجولة رقم 22 من منافسات الدوري الإسباني.

المباراة بدأت بضغط هائل من قبل أصحاب الأرض حيث حاول لاعبي أوساسونا تسجيل الهدف الأول في المباراة لكن محاولاتهم لم تكن بالخطورة اللازمة.وفي أول لمحات الخطورة من قبل الفريق الملكي مرر لوكا مودريتش كرة بينية إلى كريستيانو رونالدو الذي أطلق تسديدة قوية غالطت الحارس الإيطالي سيلفاتوري سيريجو وتسكن شباكه.

هدف التعديل لم يتأخر كثيراً ففي الدقيقة 33 وجد سيرجيو ليون نفسه في مواجهة الحارس كيلور نافاس ليضع الكرة في شباك ريال مدريد بطريقة مميزة.الشوط الثاني بدأ كسابقه ضغط من قبل أصخاب الأرض لكن التهديف كان من نصيب الضيوف حيث استطاع إيسكو أن يتقدم لأبناء المدرب زين الدين زيدان مستغلاً خطأ دفاعياً في صفوف أوساسونا.

وقبل نهاية المباراة بثوان قليلة تمكن البديل لوكاس فاسكيز من تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد بعدما توغل داهل منطقة الجزاء ووضع الكرة من فوق الحارس سيريجو.بهذا الفوز يرفع فريق ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 49 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في حين تجمد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز الأخير.