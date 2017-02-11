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رياضة وشباب رياضة عالمية برشلونة يسحق مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد

رياضة وشباب

برشلونة يسحق مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد
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برشلونة يسحق مضيفه ديبورتيفو ألافيس بستة أهداف دون رد

بهذا الفوز يصعد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعاً رصيده إلى 48 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي خاض عدد أقل من المباريات بفارق 3 نزالات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 19:18:12 A A

 اكتسح برشلونة مضيفه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني وبستة أهداف دون رد ليثأر لنفسه من ذات الفريق الذي هزمه ذهاباً.برشلونة تعرض لصفعة مدوية في لقاء الذهاب من الموسم الحالي ضد ألافيس، حيث سقط أمامه في كامب نو بهدف مقابل هدفين، الأمر الذي جعل مباراة اليوم بمثابة الثأر للفريق.


وقدم برشلونة أداءً مميزاً اليوم حيث كان الطرف الأخطر طوال اللقاء وشكل ضغط هائل على مرمى الخصم، قبل أن يفتتح لويس سواريز باب التسجيل في الدقيقة 37 بعد لعبة جماعية جميلة، ثم أضاف نيمار دا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 41.لم يكتفي برشلونة بما حققه في الشوط الأول بل أصر على حسم اللقاء لصالحه فكان له ما أراد عن طريق ليونيل ميسي الذي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم سجل أليكسيس مدافع ألافيس الهدف الرابع بالخطأ في مرماه بالدقيقة 63.
ووضع الكرواتي إيفان راكيتيتش بصمته مسجلاً الهدف الخامس بالدقيقة 65 بمساعدة زميله لويس سواريز، فيما اختتم الأوروجواياني مهرجان الأهداف كما بدأه في الدقيقة 67.وبهذا الفوز يصعد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الإسباني رافعاً رصيده إلى 48 نقطة وبفارق نقطة عن ريال مدريد الذي خاض عدد أقل من المباريات بفارق 3 نزالات.

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