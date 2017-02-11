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مطبخ سلطات تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة

مطبخ

تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة
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تبولة الذرة: طبق لذيذ ومبتكر ومليء بالفائدة

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-02-12 08:14:05 A A

المقادير:
نصف كوب برغل ناعم.
أربع قرون من الذرة ، مسلوقة ومبردة.
حبة من الفليفلة الحمراء وحبة من الفليفلة الخضراء.
3 أوراق من البصل الأخضر.
مقدار نصف كوب من أوراق الريحان ، والبقدونس أو الكزبرة الطازجة.
ربع ملعقة صغيرة ملح.
عصير ليمونة واحدة.
2 ملعقة طعام زيت الزيتون.


صورة توضيحية

طريقة التحضير
اطهي البرغل من خلال سكب الماء المغلي عليه وأحضري القليل من الماء المغلي واسكبيه حتى يغمر البرغل واتركيه في وعاء مغطى لمدة 15 دقيقة . حركيه قليلا واتركيه حتى يبرد.
استخلصي حبات الذرة من القرن.
قطعي حبات الفليفلة،و البصل الأخضر الى مكعبات صغيرة . وافرمي الأعشاب (الريحان ، والبقدونس أو الكزبرة) فرما ناعما .
امزجي الخضروات في وعاء عميق وبعدها أضيفي الملح وعصير الليمون والزيت .
أضيفي البرغل البارد وضعيهم في بالبراد لمدة ساعة على الأقل ( ليلة كاملة جيد أيضاً) للسماح بالنكهات بأن تذوب .

 

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