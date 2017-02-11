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رياضة وشباب رياضة عالمية الأوروجوياني كافاني يتفوق على ميسي ويتصدر سباق الحذاء الذهبي

رياضة وشباب

كافاني يتفوق على ميسي ويتصدر سباق الحذاء الذهبي
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الأوروجوياني كافاني يتفوق على ميسي ويتصدر سباق الحذاء الذهبي

بثنائيته في شباك بوردو يكون كافاني قد سجل 9 أهداف خلال آخر 6 مباريات بقميص الفريق الباريسي كأكبر سلسلة مباريات متتالية يسجل فيها منذ التحاقه بالنادي قبل 4 سنوات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-02-11 18:15:51 A A

 يواصل النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني عروضه المميزة في قيادة هجوم باريس سان جيرمان حيث نجح في قيادة فريقه لفوز جديد في افتتاح الجولة 25 من الدوري الفرنسي أمام مضيفه بوردو .

وبثنائيته في شباك بوردو يكون كافاني قد سجل 9 أهداف خلال آخر 6 مباريات بقميص الفريق الباريسي كأكبر سلسلة مباريات متتالية يسجل فيها منذ التحاقه بالنادي قبل 4 سنوات .

ويصل كافاني إلى هدفه الـ 25 في الدوري الفرنسي من أصل 23 مباراة شارك فيها هذا الموسم ليكون أول لاعب من الدوريات الأوروبية الكبرى يصل إلى هذا الرقم متفوقاً على ميسي، رونالدو، سواريز وآخرين .ويتصدر كافاني سباق الفوز بالحذاء الذهبي (هداف الدوريات الأوروبية) برصيد 25 هدفاً متفوقاً على أقرب ملاحقيه ألكسندر لاكازيت بـ 6 أهداف ، فيما يحل دجيكو وأوباميانج ثالثاً بـ 17 هدفاً لكل منهما .

كما فك كافاني شراكته مع نجم برشلونة ليونيل ميسي في صدارة هدافي الكرة الأوروبية في جميع المسابقات حيث وصل هداف باريس سان جيرمان إلى هدفه الـ 33 إجمالاً متبوعاً بالنجم الأرجنتيني برصيد 31 هدفاً حتى الآن .

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