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رياضة وشباب رياضة محلية فوز مستحق للاخاء عكا على هـ.كفرسميع بثلاثة أهداف نظيفة

رياضة وشباب

عكا والمنطقة فوز مستحق للاخاء عكا على هبوعيل كفرسميع
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فوز مستحق للاخاء عكا على هـ.كفرسميع بثلاثة أهداف نظيفة

أجريت المباراة على ملعب كوكب، بسبب عدم توفر ملعب بيتي للسمعاويين

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من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-02-11 18:16:53 A A

فاز فريق الاخاء عكا على فريق هبوعيل كفرسميع بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في دوري الدرجة الثانية-المنطقة الشمالية "أ". وأعطى هذا الفوز متنفسا للفريق العكي لضمان البقاء، بينما تورط فريق كفر سميع أكثر.


خلال المباراة

وأجريت المباراة على ملعب كوكب، بسبب عدم توفر ملعب بيتي للسمعاويين. وفي الشوط الأول كانت الأفضلية واضحة لتلامذة المدرب درويش هنداوي من عكا، حيث شكل محمد أبو ريا وشفيق حبيشي وعبد الله جعص وعباس ريان خطورة دائمة على مرمى كفر سميع، وجاءت الفرصة الابرز للاعب شفيق حبيشي، لكن العارضة تصدت لتسديدته ومنعت هدفا محققا. وفي الشوط الثاني طرأ تحسن طفيف على مستوى لاعبي كفر سميع، لكن بقيت الأفضلية للعكيين. وفي الدقيقة الثامنة والسبعين سجل اللاعب محمد شلاعطة الهدف الأول لعكا من ضربة حرة عن بعد 25 مترا فشل الحارس الضيف بصدها. وأبعد المدافع أدهم فلاح بعد جدال مع الحكم. وفي الدقيقة الرابعة والثمانين حضّر البديل عمار خطيب كرة مقشرة الى رحيل عباس فتابعها الأخير أمام مرمى خال ليضاعف تفوق فريقه. وفي الدقيقة التسعين تمت عرقلة عمار خطيب داخل صندوق الجزاء، فاحتسب الحكم ركلة جزاء 11م ترجمها هلال خلايلة الى الهدف الثالث.

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