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أخبار عربية وعالمية الفلسطينيون: عرقلة تعيين سلام فياض هو تمييز واضح لحجج واهية

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الفلسطينيون: عرقلة تعيين سلام فياض هو تمييز واضح
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الفلسطينيون: عرقلة تعيين سلام فياض هو تمييز واضح لحجج واهية

دانون قال إن هذا القرار يثبت أنّ أمريكا تقف إلى جانب بلاده

السفيرة نيكي هايلي:

لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل

واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-02-11 19:10:15 A A

إعتبر الفلسطينيون أن "الفيتو الأمريكي الذي حال دون تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض ، موفدا أمميا الى ليبيا، هو تمييز واضح بالإستناد على حجج واهية". وقالت واشنطن، فجر اليوم السبت، إنها "لا تعترف بدولة فلسطين وإن الأمم المتحدة منظمة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية".


السفيرة نيكي هايلي- تصوير: reuters

وكانت مصادر أمريكية قد أكدت أن "الاعتراض الأمريكي بمثابة خطوة داعمة لإسرائيل". من جانبه، رحب داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة بالفيتو الأمريكي، وقال إن "هذا القرار يثبت أنّ أمريكا تقف إلى جانب بلاده وأن الأمم المتحدة تعمل لأجل المصالح المشتركة للدولتين، وأنه حان عصر وقوف الامم المتحدة الى جانب اسرائيل ضد مبادرات معادية لها".

وقالت السفيرة نيكي هايلي مندوبة واشنطن الدائمة، التي عرقلة التعيين، "إنها تشعر بخيبة أمل إزاء قراءة رسالة بعثها الأمين العام إلى مجلس الأمن تشير إلى نيته تعيين فياض لقيادة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا". وأضافت: "لفترة طويلة للغاية والأمم المتحدة تنحاز بشكل غير عادل لصالح السلطة الفلسطينية على حساب حلفائنا في إسرائيل. واشنطن لا تعترف بالدولة الفلسطينية ولا تدعم الإشارة التي يمكن أن يمثلها هذا التعيين داخل منظمة الأمم المتحدة".


من اليسار: سلام فياض- تصوير: xinhua

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