عائلة فقرا من باقة تناشد بمساعدتها: علينا دفع 100 ألف شيكل حتى الغد وإلا ستهدم بيوتنا

عائلة فقرا:



المحكمة المركزية اصدرت قرارا بتجميد هدم البيوت حتى شهر أيار



نناشدكم أن تبلوا النداء بمساعدتنا على جمع مبلغ 100 ألف شيقل، لمنع حصول كارثة أم الحيران وقلنسوة في بلدنا باقة، وكشرط لمنع الهدم

توجّه أهالي أصحاب البيوت المهددة بالهدم، من عائلة فقرا في باقة الغربية بنداء الى اهالي البلدة، بطلب مساندتهم بشكل عاجل في محنتهم، في أعقاب قرار المحكمة الأخير، والذي يطالبهم بدفع مبلغ بقيمة 100 ألف شيقل حتى يوم غد الأحد 12.02.2017، علما أن المحكمة المركزية كانت قد اصدرت قرارا بتجميد هدم البيوت حتى شهر أيار.



حسني محمود فقرا صاحب البيوت

وقال اصحاب البيوت: "نتوجه بشكل خاص إلى كلّ من: أئمة المساجد، أهل الخير، رجال الأعمال، الشباب الغيور على بلده وأبنائه وجميع الأطر الدينية والسياسية، التي تهمها مصلحة بلدنا باقة، بأن يلبّوا النداء بمساعدتنا على جمع مبلغ 100 ألف شيقل، لمنع حصول كارثة أم الحيران وقلنسوة في بلدنا باقة، وكشرط لمنع الهدم".



وأشار أصحاب البيوت: "بلدنا باقة، قدّمت يدّ العون لكل محتاج توجّه إليها، وكذلك من لم يتوجّه، وقامت على مدى سنوات طويلة بدعم ومساندة المحتاج في حملات عديدة شهد لها القاصي والداني، مثل حملات دعم الشعب السوري واللاجئين، أهالي الخليل، دعم أهالي غزة وغيرها من الحملات".



وتابعوا: "أمامنا مهلة اليوم وغدًا فقط لجمع المبلغ المذكور، وعلى المعنيين بتقديم العون التوجّه للقائم بأعمال رئيس بلدية باقة الحاج شريف شايب على رقم هاتف رقم 0505312261. شبح الهدم يخيم في بيوتنا، ونعيش في هذه الأيام بحالة نفسية صعبة خشبة على بيوتنا التي تعبنا ليلا ونهارا حتى نجحنا في اقامتها، كما أن عدم دفع المبلغ المذكور سوف يهدد بيوتنا وسيزيد الخطر عليها".